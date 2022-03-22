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درجات الحرارة غدا .. «العظمى» في الإسكندرية 15 ونشاط للرياح على جميع الأنحاء

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 8 للصغرى
عصام عميرة 5:41 م, الثلاثاء, 22 مارس 22 5:41 م, الثلاثاء, 22 مارس 22

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كشفت الأرصاد عن استمرار الأجواء الشتوية وفق درجات الحرارة غدا الأربعاء، وتبلغ فى القاهرة 17 للعظمى و 15 فى الإسكندرية، ليسود طقس بارد نهارًا على القاهرة وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة غدا تسجل فى القاهرة 17 للعظمى و 8 للصغري، وشبين الكوم 17 للعظمي و 9 للصغري، ودمنهور 16 للعظمي و 10 للصغري، وبلطيم 15 للعظمي و 7 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 15 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 17 للعظمي و 8 للصغري، ومطروح 14 للعظمي و 9 للصغري، وسيوة 16 للعظمي و 8 للصغري.

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وتبلغ درجة الحرارة غدا فى المنصورة 16 للعظمي و 8 للصغري، وبورسعيد 16 للعظمي و 10 للصغري، والاسماعيلية 18 للعظمي و 8 للصغري، والسويس 17 للعظمي و 9 للصغري، والعريش 16 للعظمي و 9 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 22 للعظمي و 13 للصغري، والغردقة 22 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي علم 21 للعظمي و 15 للصغري، والطور 17 للعظمي و 13 للصغري، والفيوم 17 للعظمي و 8 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 17 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 18 للعظمي و 8 للصغري، واسيوط 19 للعظمي و 7 للصغري، وسوهاج 19 للعظمي و 8 للصغري، وقنا 21 للعظمي و 10 للصغري.

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وتصل درجة الحرارة غدا فى اسوان 23 للعظمي و 12 للصغري، والوادي الجديد 22 للعظمي و 9 للصغري، وحلايب 22 للعظمي و 14 للصغري، وشلاتين 25 للعظمي و 13 للصغري.

استمرار تكاثر السحب المنخفضة

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

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كما تتوقع الأرصاد ان يسود طقس شديد البرودة ليلا على جميع المدن والمحافظات، مع امطار خفيفة الى متوسطة على السواحل الشمالية.

حالة البحر المتوسط

وذكرت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تتراوح من معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج من 2 الى 3 أمتار، وحركة رياح غربية شمالية.

كما تعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع أمواج من 1.5 الى 2.25 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على جميع المدن والأنحاء:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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