درجات الحرارة غدا .. «العظمى» فى القاهرة 34.. ونشاط للرياح واعتدال حالة البحرين

أعلنت هيئة الأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة غدا، وتصل فى القاهرة 34 للعظمى ، مع نشاط لحركة الرياح على أغلب المدن فى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتسجل أعلى سرعة للرياح 18 عقدة.

وتتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل الحرارة ليلًا على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمي و 23 للصغري، ووادي النطرون 33 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 21 للصغري، ومطروح 29 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 30 للعظمي و 22 للصغري، ودمنهور 31 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 21 للصغري، وبرسعيد 31 للعظمي و 22 للصغري، والزقازيق 34 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 33 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة غدا

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 37 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 26 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و 23 للصغري، وبني سويف 35 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 31 للعظمي و 22 للصغري، والاسماعيلية 34 للعظمي و 22 للصغري، والسويس 34 للعظمي و 22 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 22 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى كاترين 30 للعظمي و 15 للصغري، والطور 31 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 23 للصغري، و اسيوط 36 للعظمي و 23 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد 39 للعظمي و 25 للصغري، وشلاتين 34 للعظمي و 25 للصغري، وحلايب 31 للعظمي و 24 للصغري، وابوسمبل 38 للعظمي و 26 للصغري.

وتتوقع الأرصاد الجوية ان تتراوح حالة البحر الاحمر من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.75 متر، وحركة رساح شمالية غربية، والبحر الاحمر معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.5 متر، وحركة شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن :