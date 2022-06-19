درجات الحرارة غدا.. العظمى فى القاهرة تصل إلى 34 ونشاط للرياح على أغلب المدن

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة غدا إلى 34 ليسود طقس معتدل ليلا على جميع الأنحاء مع نشاط لرحلة الرياح على القاهرة وشمال البلاد وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمي و 22 للصغري، ووادي النطرون 34 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 23 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 29 للعظمي و 22 للصغري، ومرسي مطروح 28 للعظمي و 21 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 21 للصغري، وسيوة 35 للعظمي و 20 للصغري، والمنصورة 34 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى المنصورة 34 للعظمي و 23 للصغري، والزقازيق 34 للعظمي و 23 للصغري، ودمياط 29 للعظمي و 22 للصغري، وبورسعيد 29 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى السويس

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية 35 للعظمى و 22 للصغري، والسويس 34 للعظمي و 22 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 21 للصغري، ورأس سدر 32 للعظمي و 24 للصغري، ونخل 34 للعظمي و 21 للصغري.

وتابعت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 36 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 27 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و 26 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى بني سويف 34 للعظمي و 22 للصغري، والمنيا 34 للعظمي و 21 للصغري، وأسيوط 35 للعظمي و 22 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى أسوان 42 للعظمي و 27 للصغري، وإدفو 42 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 38 للعظمي و 25 للصغري، وحلايب 34 للعظمي و 27 للصغري.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسودج طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع شبورة مائية صباحا على الطرق الرئيسية والزراعية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الإثنين على جميع المدن والأنحاء: