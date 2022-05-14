درجات الحرارة غدا .. العظمى فى الإسكندرية 24 وفرص خفيفة لتساقط الأمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن، ليسود طقس حار نهارا ولطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري مع فرص خفيفة لتساقط الأمطار بنسبة حدوث تصل إلى 20%.

واستمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، كما يتأثر شمال البلاد بغطاء سحابى يعمل على تقليل سطوع أشعة الشمس.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

كما تصل درجات الحرارة غدا على القاهرة 31 للعظمي و19 للصغري، ووادي النطرون 30 للعظمي و18 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و19 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و18 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 24 للعظمي و17 للصغري، وبلطيم 24 للعظمي و17 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و19 للصغري، والسلوم 24 للعظمي و16 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد إلى 25 للعظمي و18 للصغري، ودمياط 24 للعظمي و18 للصغري، والزقازيق 31 للعظمي و19 للصغري، والمنصورة 31 للعظمي و19 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى السويس

وتبلغ درجة الحرارة فى الإسماعيلية 31 للعظمي و18 للصغري، والسويس 30 للعظمي و18 للصغري، والعريش 25 للعظمي و16 للصغري، ورفح 24 للعظمي و16 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى رأس سدر 30 للعظمي و18 للصغري، ونخل 29 للعظمي و12 للصغري، وطابا 30 للعظمي و19 للصغري.

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة فى شرم الشيخ 34 للعظمي و25 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و24 للصغري، ومرسي علم 32 للعظمي و23 للصغري، والفيوم 32 للعظمي و20 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى بني سويف إلى 32 للعظمي و20 للصغري، والمنيا 32 للعظمي و21 للصغري، وأسيوط 34 للعظمي و21 للصغري، وسوهاج 36 للعظمي و23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 44 للعظمي و26 للصغري، والأقصر 41 للعظمي و24 للصغري، وقنا 40 للعظمي و24 للصغري، والأقصر 41 للعظمي و24 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى أسوان 44 للعظمي و26 لصغري، والوادي الجديد 37 للعظمي و23 للصغري، وحلايب 35 للعظمي و21 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و22 للصغري.

نشاط للرياح

وتتوقع الأرصاد الجوية نشاطا كاملا لحركة الرياح على أغلب المدن المصرية، وذلك بسرعات تتراوح من 17 إلى 26 عقدة على فترات متقطعة.

كما تتوقع تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبري على فترات متقطعة.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المحافظات المصرية: