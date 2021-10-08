لايف

درجات الحرارة غدا السبت.. والعظمى في أسوان 39

تسجل درجات الحرارة غدا فى طابا 30 للعظمى
عصام عميرة 5:52 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21 5:52 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد ولطيف ليلا على تلك الأنحاء.

وتشهد الطرق الرئيسية شبورة مائية صباحا على مدن القاهرة وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة وجنوب سيناء، وتسجل في القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا السبت في القاهرة 30 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 30 للعظمي و 21 للصغري، ووادي النطرون 29 للعظمي و 20 للصغري.

اقرأ أيضا  الأرصاد: تراجع درجات الحرارة غدا الاثنين وتسجل في الإسكندرية 27 للعظمي

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة غدا في الاسكندرية 28 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و 21 للصغري، وبلطيم 27 للعظمي و 21 للصغري.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في بورسعيد 28 للعظمي و 22 للصغري، والسويس 30 للعظمي و 20 للصغري، والإسماعيلية 30 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 22 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا في طابا 30 للعظمي و 22 للصغري، والطور 30 للعظمي و 23 للصغري، وشرم الشيخ 33 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 33 للعظمي و 25 للصغري.

اقرأ أيضا  الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا الثلاثاء وتسجل فى الإسكندرية 27 للعظمي

وتابعت ان درجة الحرارة غدا في اسيوط 33 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 33 للعظمي و 21 للصغري، وسوهاج 35 للعظمي و 21 للصغري، وقنا 36 للعظمي و 21 للصغري، والاقصر 37 للعظمي و 23 للصغري.

وتتوقع الارصاد الجوية ان درجة الحرارة غدا في اسوان 39 للعظمي و 22 للصغري، والاقصر 37 للعظمي و 23 للصغري، والوادي الجديد 35 للعظمي و20 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 23 للصغري.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا السبت.. مائل للحرارة نهارًا واضطراب في البحر الأحمر

الرطوبة غدا

واشارت الأرصاد الى ان نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الالكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا على كافة المحافظات:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

حالة الطقس غدا السبت.. مائل للحرارة نهارًا واضطراب في البحر الأحمر

دعاء محمود 5:40 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

محافظ الجيزة: حملات تطهير وتعقيم موسعة بالمدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

محمود محسن 3:37 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

«مركز مصر للأشعة» يعلن امتلاك جهاز جديد يكشف عن الأورام الحميدة والخبيثة في جلسة واحدة

المرسي عزت 3:20 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

«أنشأ متحفًا بتماثيل مزورة».. حيلة شخص انتحل صفة دبلوماسي للنصب على الأجانب

أماني عوض 1:51 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

محافظ القليوبية : لا زيادة في أسعار المواصلات داخل نطاق المحافظة

عصام عميرة 1:02 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

عقوبات الملصق الإلكتروني.. سحب 3195 رخصة سيارة مخالفة في يوم

أماني عوض 1:00 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21