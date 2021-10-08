درجات الحرارة غدا السبت.. والعظمى في أسوان 39

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد ولطيف ليلا على تلك الأنحاء.

وتشهد الطرق الرئيسية شبورة مائية صباحا على مدن القاهرة وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة وجنوب سيناء، وتسجل في القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا السبت في القاهرة 30 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 30 للعظمي و 21 للصغري، ووادي النطرون 29 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة غدا في الاسكندرية 28 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و 21 للصغري، وبلطيم 27 للعظمي و 21 للصغري.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في بورسعيد 28 للعظمي و 22 للصغري، والسويس 30 للعظمي و 20 للصغري، والإسماعيلية 30 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 22 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا في طابا 30 للعظمي و 22 للصغري، والطور 30 للعظمي و 23 للصغري، وشرم الشيخ 33 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 33 للعظمي و 25 للصغري.

وتابعت ان درجة الحرارة غدا في اسيوط 33 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 33 للعظمي و 21 للصغري، وسوهاج 35 للعظمي و 21 للصغري، وقنا 36 للعظمي و 21 للصغري، والاقصر 37 للعظمي و 23 للصغري.

وتتوقع الارصاد الجوية ان درجة الحرارة غدا في اسوان 39 للعظمي و 22 للصغري، والاقصر 37 للعظمي و 23 للصغري، والوادي الجديد 35 للعظمي و20 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 23 للصغري.

الرطوبة غدا

واشارت الأرصاد الى ان نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الالكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا على كافة المحافظات: