درجات الحرارة غدا السبت.. شبورة كثيفة على الوجه البحري والقناة والإسكندرية 22 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف الأنحاء، ليسود طقس مائل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على كافة المدن، وتبلغ فى القاهرة 23 للعظمى.

كما حذرت الأرصاد من ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتنشر الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن للدرجة الصغري والكبري، وتصل في القاهرة 23 العظمى و14 الصغرى، وأسوان 27 للعظمى و 16 الصغرى، ودمياط 22 للعظمى و 14 للصغرى، والأقصر 27 العظمى و16 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتتابع الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 22 للعظمى و 14 الصغرى، وسوهاج 26 للعظمى و 13 للصغرى، ومدينة 6 اكتوبر 23 للعظمى و 13 للصغرى، وطابا 21 للعظمى و 14 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في الزقازيق 23 العظمى و 14 الصغرى، وكفر الشيخ 22 العظمى و14 الصغرى، ورأس حدربة 26 العظمى و 17 للصغرى، وبني سويف 24 العظمى و 12 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في أبو سمبل

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في أبو سمبل 26 للعظمى و 16 الصغرى، وأبو رماد 24 العظمى و16 الصغرى، وطنطا 22 للعظمى و 14 للصغرى، وسيوة 24 للعظمى و11 صغرى.

وذكرت درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 23 للعظمى و 14 الصغرى، وأسيوط 25 العظمى و12 الصغرى، والفيوم 24 للعظمى و 13 للصغرى، والسويس 23 العظمى و 13 الصغرى، الوادي الجديد 26 للعظمى و 13 الصغرى.

فيما تصل درجة الحرارة غدا على بني سويف 24 العظمى و 12 للصغرى، وشرم الشيخ 25 للعظمى و 17 للصغرى، والغردقة 26 للعظمى و 16 الصغرى، وحلايب 25 العظمى و 17 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في مرسى علم 25 للعظمى و 15 الصغرى، والمنيا 24 للعظمى و 12 للصغرى، والطور 24 العظمى و15 الصغرى، والعلمين الجديدة 22 للعظمى و13 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى قنا

درجة الحرارة غدا في رأس سدر 23 للعظمى و14 الصغرى، وادى النطرون وقنا 26 العظمى و15 الصغرى، والعريش 22 العظمى و14 الصغرى، ورأس غارب 23 للعظمى و14 للصغرى، ورفح 21 العظمى و 13 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 22 العظمى و13 الصغرى، ونخل 19 العظمى و 10 للصغرى، والإسماعيلية 24 العظمى و 12 للصغرى، وسفاجا 25 للعظمى و 14 الصغرى، و شلاتين 27 للعظمى و 18 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 23 للعظمى و14 صغرى، والمنصورة 22 العظمى و13 الصغرى، ودمنهور 22 للعظمى و14 الصغرى.

ونتابع في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: