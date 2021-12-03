درجات الحرارة غدا السبت..تسجل 15 للصغرى على القاهرة ونشاط للرياح مثير للرمال والأتربة

تتوقع هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن والمحافظات المصرية، لتشهد طقسا معتدلا نهارا على القاهرة وبارد ليلا، مع تعرضها إلى الأتربة والرمال نهارا.

وأضافت الأرصاد، أن مدن السواحل الشمالية والوجه البحري يسودها طقس معتدل نهارا وبارد ليلا، وطقس مائلا للحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت أن درجات الحرارة غدا على القاهرة 23 للعظمي و 15 للصغري، والإسكندرية 22 للعظمي و 16 للصغري، وطنطا 22 للعظمي و 14 للصغري، وشبين الكوم 22 للعظمي و 14 للصغري.

درجات الحرارة غدا

وتابعت إن درجات الحرارة غدا في مرسي مطروح 21 للعظمي و 13 للصغري، والسلوم 21 للعظمي و 13 للصغري، وسيوة 20 للعظمي و 12 للصغري، ودمياط 24 للعظمي و 15 للصغري.

وذكرت أن درجات الحرارة غدا في السويس 23 للعظمي و 14 للصغري، والإسماعيلية 22 للعظمي و 14 للصغري، والعريش 23 للعظمي و 14 للصغري، وبورسعيد 24 للعظمي و 15 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 26 للعظمي و 17 للصغري، والغردقة 26 للعظمي و 16 للصغري، ومرسي علم 25 للعظمي و 16 للصغري.

وتصل درجة الحرارة في طابا 20 للعظمي و 15 للصغري، وسانت كاترين 22 للعظمي و 11 للصغري، والفيوم 23 للعظمي و 13 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة في بني سويف 22 للعظمي و 12 للصغري، والمنيا 24 للعظمي و 12 للصغري، وأسيوط 24 للعظمي و 10 للصغري، وسوهاج 25 للعظمي و 11 للصغري.

درجة الحرارة فى أسوان

كما تصل درجة الحرارة غدا في أسوان 28 للعظمي و 14 للصغري، والأقصر 27 للعظمي و 13 للصغري، وقنا 26 للعظمي و 12 للصغري، والوادي الجديد 25 للعظمي و 13 للصغري.

وتتوقع الأرصاد تعرض مدن القاهرة الكبري إلى أتربة نهارا، مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بسرعة 18 عقدة.

اضطراب حالة البحر المتوسط

وأوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تتراوح من معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 1.75 متر في بعض الأوقات.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على المدن والمحافظات: