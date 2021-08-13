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درجات الحرارة غدا السبت.. العظمى في القاهرة 38 وأسوان 44

وتبلغ فى الاسكندرية 33 للعظمى و27 للصغرى
عصام عميرة 10:00 م, الجمعة, 13 أغسطس 21 10:00 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 38 للعظمى و27 للصغرى، وشبين الكوم 38 للعظمى و27 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و26 للصغرى، وبلطيم 34 للعظمى و26 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 33 للعظمي و 27 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي مطروح 31 للعظمي و 25 للصغري، والسلوم 33 للعظمي و 25 للصغري.

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كما تسجل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 33 للعظمي و 27 للصغري، والمنصورة 36 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 38 للعظمي و 25 للصغري، ودمياط 33 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة فى السويس

وأضافت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا فى السويس 36 للعظمي و 25 للصغري، والعريش 34 للعظمي و 25 للصغري، ورفح 33 للعظمي و 24 للصغري، وراس سدر 38 للعظمي و 25 للصغري.

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وتبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 36 للعظمي و 27 للصغري، وكاترين 33 للعظمي و 19 للصغري، وشرم الشيخ 41 للعظمي و 29 للصغري، والغردقة 41 للعظمي و 28 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى المنيا 39 للعظمي و 25 للصغري، واسيوط 40 للعظمي و 26 للصغري، وقنا 42 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 43 للعظمي و 26 للصغري.

الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد الجوية ان تسجل نسبة الرطوبة غدا السبت فى القاهرة 80 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و15 للصغري.

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ونرصد فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المحافظات:

درجات الحرارة غدا
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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