درجات الحرارة غدا السبت.. الأرصاد: طقس حار رطب نهارا على القاهرة والعظمى 34

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن والمحافظات المصرية، وتسجل فى القاهرة 34 للعظمي و25 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 26 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 24 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 31 للعظمي و 25 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 25 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 25 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس حار رطب نهارا ومعتدل ليلا، وتسجل الدرجة المحسوسة 36 درجة وقت الظهيرة فى القاهرة، فيما يسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا وشديد الحرارة رطب على جنوب البلاد ومدن الصعيد.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا فى مدن القناة تبلغ فى السويس 33 للعظمي 25 للصغري، وبورسعيد 31 للعظمي و 26 للصغري، والاسماعيلية 34 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 32 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة في طابا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تسجل درجة الحرارة غدا فى رفح 31 للعظمي و 24 للصغري، وراس سدر 33 للعظمي و 24 للصغري، وطابا 34 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 39 للعظمي و 29 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 28 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا فى الفيوم 35 للعظمي و 26 للصغري، وبني سويف 35 للعظمي و 26 للصغري، والمنيا 35 للعظمي و 25 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 26 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى اسوان

وقالت الارصاد ان درجات الحرارة غدا فى اسوان 43 للعظمي و 29 للصغري، وادفو 43 للعظمي و 29 للصغري، وابو سمبل 42 للعظمي و 29 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 28 للصغري، وحلايب 38 للعظمي و 27 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تسجل نسبة الرطوبة غدا على القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 55 للعظمي و 30 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر “المال” توقعات درجات الحرارة غدا السبت على كافة المدن والمحافظات: