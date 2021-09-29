درجات الحرارة غدا الخميس.. والعظمى في أسوان 36

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجة البحري، ولطيف ليلا، ومعتدل على السواحل الشمالية نهارا ولطيف ليلا، فيما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومعتدل ليلاً.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة 32 للعظمي و 21 للصغري، ووادي النطرون 29 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 32 للعظمي و 21 للصغري، ودمنهور 31 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 28 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 28 للعظمي و 22 للصغري، وبلطيم 30 للعظمي و 22 للصغري.

وتصل درجات الحرارة غدا فى مدن القناة تبلغ فى السويس 32 للعظمي و 21 للصغري، وبورسعيد 30 للعظمي و 23 للصغري، والاسماعيلية 32 للعظمي و 21 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى رفح 30 للعظمي و 20 للصغري، وراس سدر 32 للعظمي و 22 للصغري، وطابا 30 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 27 للعظمي و15 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 33 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 33 للعظمي و 25 للصغري.

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة غدا فى اسوان تصل الى 36 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 35 للعظمي و 23 للصغري، والوادي الجديد 35 للعظمي و 19 للصغري، وقنا 34 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 33 للعظمي و 20 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الارصاد ان تبلغ نسبة الرطبوة غدا فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على كافة المدن: