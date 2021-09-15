درجات الحرارة غدا الخميس.. الأرصاد: نشاط لحركة الرياح على القاهرة وتسجل 32 للعظمي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس، على مختلف المدن المصري، وتسجل فى القاهرة 32 للعظمي و 22 للصغري، ليسود طقس حار رطب نهارا ولطيف ليلا على القاهرة والوجة البحري.

درجات الحرارة غدا

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 29 للعظمي و23 للصغري، ووادي النطرون 29 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 32 للعظمي و 22 للصغري، وشبين الكوم 32 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى سيوة

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى دمنهور 31 للعظمي و22 للصغري، وبلطيم 30 للعظمي و24 للصغري، ومرسي مطروح 28 للعظمي و22 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و22 للصغري، وسيوة 31 للعظمي و22 للصغري.

وذكرت الارصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى طابا 33 للعظمي و22 للصغري، وكاترين 28 للعظمي و17 للصغري، والطور 33 للعظمي و25 للصغري، وشرم الشيخ 35 للعظمي 28 للصغري، والغردقة 35 للعظمي و27 للصغري.

وتابعت أن درجة الحرارة غدا فى الفيوم 32 للعظمي و24 للصغري، وبني سويف 33 للعظمي و23 للصغري، والمنيا 33 للعظمي و24 للصغري، وأسيوط 33 للعظمي و23 للصغري، وسوهاج 34 للعظمي و24 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى أسوان

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى أسوان 36 للعظمي و25 للصغري، والأقصر 35 للعظمي و25 للصغري، والوادي الجديد 35 للعظمي و25 للصغري، وحلايب 34 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ان تسجل نسبة الرطوبة غدا فى القاهرة الكبري 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي 15 للصغري.

وترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات المصرية: