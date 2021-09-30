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درجات الحرارة غدا الجمعة.. وتسجل في شرم الشيخ 33 للعظمي و 26 للصغري

وتصل درجات الحرارة غدا فى مرسي مطروح 27 للعظمي
عصام عميرة 2:55 م, الخميس, 30 سبتمبر 21 2:55 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

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تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المحافظات المصرية، وتسجل في القاهرة 31 للعظمي و 22 للصغري، مع طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة ولطيف ليلا.

وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري وشمال الصعيد ولطيف ليلا، وطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية و معتدل ليلا، وحار على جنوب سيناء نهارا و معتدل الحرارة نهارا.

الطقس في القاهرة غدا

وذكرت أن هناك نشاطا لحركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتسجل في القاهرة 12 عقدة، و السواحل الشمالية 16 عقدة، وشمال الصعيد 14 عقدة، وجنوب الصعيد 12 عقدة.

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درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 27 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 22 للصغري، ودمنهور 31 للعظمي و 21 للصغري، وبلطيم 28 للعظمي و 21 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية،أن درجات الحرارة غدا في شبين الكوم 31 للعظمي و 22 للصغري، ومرسي مطروح 27 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 28 للعظمي و 21 للصغري، وسيوة 31 للعظمي و 20 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في السويس 31 للعظمي و 21 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 20 للصغري، ورأس سدر 32 للعظمي و 22 للصغري، ونويبع 32 للعظمي و 25 للصغري.

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وأوضحت الأرصاد الجوية،أن درجة الحرارة غدا في المنيا 32 للعظمي و 21 للصغري، وأسيوط 32 للعظمي و 18 للصغري، وسوهاج 34 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 35 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة غدا في أسوان

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في أسوان 36 للعظمي و 23 للصغري، وادفو 36 للعظمي و 23 للصغري، والوادي الجديد 34 للعظمي و 20 للصغري، وحلايب 30 للعظمي و 24 للصغري.

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نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد أن تسجل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة في مختلف المحافظات:

درجات الحرارة غدا

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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