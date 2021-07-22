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درجات الحرارة غدا الجمعة.. وأسوان تسجل 41 للعظمى

تبلغ درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ 38 للعظمى و 28 للصغرى
عصام عميرة 5:21 م, الخميس, 22 يوليو 21 5:21 م, الخميس, 22 يوليو 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة اليوم بشكل طفيف، لتشهد مدن القاهرة الكبرى والوجة البحري طقسا حارا رطبا نهارا ومعتدل ليلا، فيما تنشط حركة الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الارصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا فى القاهرة تبلغ 35 للعظمي و 24 للصغري، و37 للدرجة المحسوسة، وتسجل فى وادي النطرون 35 للعظمي و 24 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 24 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا الجمعة فى الاسكندرية 31 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 24 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 24 للصغري.

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وذكرت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة غدا فى سيوة تسجل 36 للعظمي و 23 للصغري، وبورسعيد 32 للعظمي و 24 للصغري، ودمياط 31 للعظمي و 23 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة غدا في العريش

وتابعت الأرصاد ان درجة الحرارة فى العريش تصل الى 32 للعظمي و 24 للصغري، ورفح 32 للعظمي و 23 للصغري، وراس سدر 35 للعظمي و 25 للصغري، ونويبع 37 للعظمي و 28 للصغري.

وأضافت الارصاد ان درجة الحرارة غدا فى طابا 36 للعظمي و 23 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 21 للصغري، والطور 37 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و 28 للصغري.

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درجة الحرارة غدا فى أسوان

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى اسوان 41 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 27 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 27 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 26 للصغري، واسيوط 38 للعظمي و 26 للصغري.

الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تصل نسبة الرطوبة غدا فى القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 30 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

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وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاط رياح علي مسطح البحر المتوسط خلال الفترة القادمة تتراوح سرعتها من (15 الي 20 عقدة ) و يؤدي الي ارتفاع نسبي في الامواج علي شواطي المدن الساحلية.

وتعرض بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على المحافظات والمدن المصرية:

درجة الحرارة غدا
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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