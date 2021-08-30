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درجات الحرارة غدا الثلاثاء.. تسجل فى القاهرة 35 للعظمى وارتفاع الرطوبة على أغلب المدن

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى أسوان 43 للعظمى و29 للصغرى
عصام عميرة 3:30 م, الأثنين, 30 أغسطس 21 3:30 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، أن كافة المدن المصرية تشهد طقسا معتدل الحرارة ليلا، مع نشاط لحركة الرياح مع خفض الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا على القاهرة وباقي الأنحاء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا الثلاثاء تسجل فى القاهرة 35 للعظمي و25 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و26 للصغري، ودمنهور 34 للعظمي و25 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و24 للصغري.

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درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 31 للعظمي و25 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و25 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و24 للصغري، والسلوم 32 للعظمي و22 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى مدن القناة تسجل فى بورسعيد 31 للعظمي و27 للصغري، والسويس 36 للعظمي و25 للصغري، والإسماعيلية 36 للعظمي و24 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و25 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى العريش 31 للعظمي و25 للصغري، ورفح 31 للعظمي و24 للصغري، ورأس سدر 35 للعظمي و26 للصغري، ونويبع 39 للعظمي و29 للصغري.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى طابا 36 للعظمي و25 للصغري، وكاترين 35 للعظمي و19 للصغري، والطور 34 للعظمي و27 للصغري، وشرم الشيخ 39 للعظمي و30 للصغري.

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وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة فى الصعيد 37 للعظمي فى المنيا و24 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و39 للعظمي و25 للصغري، وقنا 42 للعظمي و26 لصغري.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى أسوان 43 للعظمي و29 للصغري، وإدفو 43 للعظمي و27 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و27 للصغري، وحلايب 36 للعظمي و27 للصغري.

الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل نسبة الرطوبة غدا 86 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و15 للصغري.

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شبورة مائية صباحا

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض المناطق من القاهرة إلى الوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تضطرب حالة البحر الأحمر وحركة الملاحة البحرية فى خليج السويس بسرعة رياح من 50 إلى 70 كيلو وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

وتنشر جريدة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المحافظات المصرية:

درجات الحرارة غدا
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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