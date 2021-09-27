درجات الحرارة غدا الثلاثاء .. الأرصاد : أمطار على السواحل الشرقية وتسجل فى القاهرة 31 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة، غدا الثلاثاء، وتسجل فى القاهرة 31 للعظمى و 21 للصغرى، والإسكندرية 29 للعظمى، و 19 للصغرى، وطنطا 30 للعظمى، و 21 للصغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى 21 للصغرى.

درجات الحرارة غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا الثلاثاء تسجل فى دمنهور 30 للعظمي و 20 للصغري، وبلطيم 29 للعظمي و 23 للصغري، والسلوم 28 للعظمي و 21 للصغري، والمنصورة 30 للعظمي و 20 للصغري.

وتتوقع الأرصاد الجوية، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا فى السويس

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى السويس 31 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 29 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 20 للصغري، وراس سدر 31 للعظمي و 22 للصغري، ونخل 29 للعظمي و 18 للصغري.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى طابا 29 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 26 للعظمي و 15 للصغري، والطور 31 للعظمي و 23 للصغري، وشرم الشيخ 34 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 26 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة غدا الاثنين تسجل فى القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الالكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على المحافظات المصرية: