لايف

درجات الحرارة غدا الثلاثاء .. الأرصاد : أمطار على السواحل الشرقية وتسجل فى القاهرة 31 للعظمى

وتسجل درجات الحرارة فى شبين الكوم 31 للعظمى و21 للصغرى
عصام عميرة 6:38 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21 6:38 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة، غدا الثلاثاء، وتسجل فى القاهرة 31 للعظمى و 21 للصغرى، والإسكندرية 29 للعظمى، و 19 للصغرى، وطنطا 30 للعظمى، و 21 للصغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى 21 للصغرى.

درجات الحرارة غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا الثلاثاء تسجل فى دمنهور 30 للعظمي و 20 للصغري، وبلطيم 29 للعظمي و 23 للصغري، والسلوم 28 للعظمي و 21 للصغري، والمنصورة 30 للعظمي و 20 للصغري.

وتتوقع الأرصاد الجوية، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

اقرأ أيضا  حقيقة عدم تمكين مواطن من تحرير محضر سرقة شقته واحتجازه بالقاهرة

درجات الحرارة غدا فى السويس

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى السويس 31 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 29 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 20 للصغري، وراس سدر 31 للعظمي و 22 للصغري، ونخل 29 للعظمي و 18 للصغري.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى طابا 29 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 26 للعظمي و 15 للصغري، والطور 31 للعظمي و 23 للصغري، وشرم الشيخ 34 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 26 للصغري.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة غدا الاثنين تسجل فى القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الالكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على المحافظات المصرية:

اقرأ أيضا  انخفاض درجات الحرارة غدا.. والعظمى في القاهرة 30
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

تمهيدا لبدء الدراسة بها هذا العام .. وضع اللمسات النهائية لكلية هندسة جامعة دمنهور

السيد فؤاد 6:17 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

حبس صيدلي يبيع العقاقير المخدرة للنشء والشباب في الجيزة

أماني عوض 6:11 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

ألمانيا تتبرع بـ7ملايين كمامة لمصر لمساعدتها على حماية العاملين في الرعاية الصحية

سمر السيد 5:56 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

وزيرة التضامن: البحث الاجتماعي الركيزة الأولى فى رفاهية المجتمعات الإنسانية

مدحت إسماعيل 5:48 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

حالة الطقس غدا الثلاثاء.. مائل للحرارة وأمطار على السواحل الشرقية

دعاء محمود 5:39 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

مد تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات حتى مساء غد

جهاد سالم 5:20 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21