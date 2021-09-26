درجات الحرارة غدا الاثنين.. نشاط للرياح على السواحل الشمالية والإسكندرية تسجل 28 للعظمي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الإثنين، على مختلف المحافظات المصرية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد، ولطيف ليلا على تلك الأنحاء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة غدا على القاهرة 30 للعظمي و 20 للصغري، وشبين الكوم 30 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 20 للصغري، وبلطيم 29 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا على الإسكندرية 28 للعظمي و 18 للصغري، وطنطا 29 للعظمي و 19 للصغري، ومرسي مطروح 27 للعظمي و 20 للصغري، والسلوم 28 للعظمي و 21 للصغري.

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في بورسعيد 28 للعظمي و 24 للصغري، ودمياط 28 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 29 للعظمي و 20 للصغري، والاسماعيلية 30 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة فى السويس

كما تسجل درجة الحرارة غدا في السويس 31 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 29 للعظمي و 20 للصغري، ونخل 29 للعظمي و 14 للصغري، وراس سدر 33 للعظمي و 21 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في طابا 33 للعظمي و 24 للصغري، وكاترين 26 للعظمي و 14 للعظمي والطور 30 للعظمي و 21 للصغري، وشرم الشيخ 34 للعظمي و 25 للصغري.

وتابعت الارصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا في الفيوم 31 للعظمي و 21 للصغري، وبني سويف 32 للعظمي و 21 للصغري، والمنيا 32 للعظمي و 20 للصغري، واسيوط 32 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة غدا في اسوان

كما تصل درجة الحرارة غدا في اسوان 37 للعظمي و 23 للصغري، والأقصر 35 للعظمي و 22 للصغري، وادفو 36 للعظمي و 24 للصغري، والوادي الجديد 34 للعظمي و 18 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تصل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على كافة المدن والمحافظات المصرية: