درجات الحرارة غدا الاثنين.. تسجل في القاهرة 14 للصغري وطقس بارد ليلا على جميع المدن

أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة غدا على المدن المصرية، وتسجل في القاهرة 14 درجة للصغري، ليسود طقس لطيف نهارا وبارد ليلا على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد، ان مدن جنوب سيناء وجنوب الصعيد تسجل طقس مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا.

وتتعرض مدن القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد لاتربة عالقة نهارا، مع تساقط امطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

وتتوقع الارصاد نشاط للرياح مثير للرمال والاتربة على اقصي غرب البلاد في فترات متقطعة، مع تعرض الطرق الرئيسية لشبورة مائية نهارا على القاهرة والوجة البحري.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تسجل درجات الحرارة غدا في القاهرة 22 للعظمي و 14 للصغري، والاسكندرية 21 للعظمي و 14 للصغري، وطنطا 22 للعظمي و 14 للصغري، وشبين الكوم 22 للعظمي و 14 للصغري، ودمنهور 21 للعظمي و 14 للصغري.

وأضافت الارصاد الجوية، ان درجات لحرارة غدا الاثنين في مرسي مطروح 21 للعظمي و13 للصغري، والسلوم 20 للعظمي و 13 للصغري، وسيوة 20 للعظمي و 12 للصغري، وبورسعيد 22 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة غدا

وتابعت ان درجات الحرارة غدا في العريش 23 للعظمي و 14 للصغري، وراس سدر 23 للعظمي و 13 للصغري، ونخل 21 للعظمي و 9 للصغري، ونويبع 23 للعظمي و 15 للصغري.

وذكرت الارصاد ان درجات الحرارة غدا في طابا 20 للعظمي و 14 للصغري، وكاترين 22 للعظمي و 11 للصغري، والطور 25 للعظمي و 15 للصغري، وشرم الشيخ 265 للعظمي و 17 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في الغردقة 26 للعظمي و 15 للصغري، ومرسي علم 25 للعظمي و 15 للصغري، والفيوم 22 للعظمي و 11 للصغري، وبني سويف 22 للعظمي و 12 للصغري، والمنيا 24 للعظمي و11 للصغري.

وتسجل الحرارة على قنا 24 للعظمي و 12 للصغري، والاقصر 26 للعظمي و 12 للصغري، واسوان 26 للعظمي و 12 للصغري، وادفو 26 للعظمي و 13 للصغري، والوادي الجديد 26 للعظمي و 13 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الارصاد ان تصل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن المصرية: