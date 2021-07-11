درجات الحرارة غدا الاثنين.. الأرصاد: طقس حارعلى القاهرة وسرعة الرياح 16 عقدة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة غدا الاثنين، على مختلف المحافظات المصرية، وتسجل فى القاهرة 36 للعظمي و 38 درجة للمحسوسة، والصغري 25 درجة، ليسود طقس حار رطب على مدن القاهرة الكبري نهارا ومعتدل ليلا.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية تبلغ 31 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و 25 للصغري، وشبين الكوم 36 للعظمي و 25 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 25 للصغري.

وتابعت هيئة الارصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا فى السويس 38 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 38 للعظمي و 23 للصغري، وبورسعيد 32 للعظمي و25 للصغري، ودمياط 32 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى مرسي مطروح 30 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 33 للعظمي و 24 للصغري، وراس سدر 37 للعظمي و 24 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى طابا

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا تبلغ فى طابا 36 للعظمي و 23 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 19 للصغري، والطور 36 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و 27 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 39 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و 28 للصغري، والفيوم 38 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى اسيوط

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى اسيوط 38 للعظمي و 25 للصغري، والمنيا 38 للعظمي 24 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و 26 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 26 للصغري.

واضافت الأرصاد الجوية، أن اسوان تسجل 42 للعظمي و 28 للصغري، والأقصر 40 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 28 للصغري، وابوسمبل 42 للعظمي و 29 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان نسبة الرطوبة تسجل فى القاهرة 80 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان هناك شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية الى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية، وتسجل فى القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 14 عقدة، وجنوب الصعيد 14 عقدة.

وتعرض بوابة “المال”الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا على المحافظات المصرية: