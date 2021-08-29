درجات الحرارة غدا الاثنين.. الأرصاد: طقس حار رطب على القاهرة والعظمى 36

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المحافظات المصرية، وتسجل فى القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، وتبلغ للمحسوسة 38 درجة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الارصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا تسجل فى الاسكندرية 32 للعظمي و 25 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و 25 للصغري، وشبين الكوم 36 للعظمي و 26 للصغري، ودمنهور 35 للعظمي و 25 للصغري.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا فى بورسعيد 31 للعظمي و 27 للصغري، ودمياط 31 للعظمي و 25 للصغري، والمنصورة 36 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة غدا في طابا

وتابعت الأرصاد، ان درجة الحرارة غدا فى طابا 36 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 36 للعظمي و 20 للصغري، والطور 37 للعظمي و 26 للصغري، وشرم الشيخ 40 للعظمي و 31 للصغري، والغردقة 39 للعظمي و 29 للصغري.

وذكرت الأرصاد، ان درجة الحرارة تبلغ فى سوهاج 39 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 38 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و 24 للصغري.

درجات الحرارة غدا في أسوان

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى أسوان 45 للعظمي و 27 للصغري، والأقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، وأسوان 45 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 27 للصغري، وحلايب 36 للعظمي و 26 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد أن تصل نسبة الرطوبة غدا فى القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغرى، والسواحل الشمالية 88 للعظمي و 40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.