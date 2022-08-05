درجات الحرارة غدا.. الإسكندرية 31 للعظمى وأمطار على جنوب الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على كافة الأنحاء وتصل فى القاهرة 35 للعظمى والإسكندرية 31 للعظمى، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

عودة للأمطار

وتتوقع الأرصاد، ارتفاع نسبة الرطوبة غدا على أغلب المدن مما يزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 و 4 درجات، مع تساقط الأمطار بشكل خفيف على مدن جنوب سيناء وجنوب الصعيد مع نشاط للرياح مثير ة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمى و 24 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 30 للعظمى و 25 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 31 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 20 للصغرى، ودمياط 33 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى المنصورة 35 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 33 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى طابا 37 للعظمى و 27 للصغرى، وكاترين 34 للعظمى و 19 للصغرى، والطور 35 للعظمى و 26 للصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 28 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة في الفيوم

كما تصل درجة الحرارة فى الفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى، وبني سويف 37 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 25 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى قنا 43 للعظمى و 27 للصغرى، والأقصر 43 للعظمى و 28 للصغرى، وأسوان 43 للعظمى و 29 للصغرى، وادفو 43 للعظمى و 28 للصغرى، وأبو سمبل 42 للعظمى و 28 للعظمى ، والوادي الجديد 43 للعظمى و 26 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات المصرية: