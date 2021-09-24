درجات الحرارة غدا.. الأرصاد: نشاط لحركة الرياح علي القاهرة وتسجل 30 للعظمي

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت علي مختلف المدن، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وذكرت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا تسجل القاهرة اليوم ٣٠درجة، والسواحل الشمالية ٢٨درجة شمال الصعيد ٣٣درجة جنوب الصعيد ٣٩درجة.

وهناك اضطراب فالملاحة البحرية على البحر الأحمر و ارتفاع الموج (٣.٥:٢.٥)عقدة.

ومازالت فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال سيناء مستمرة.

وأوضحت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا في القاهرة تسجل ٣٠ للعظمي و ٢١ للصغري، ودمنهور ٢٩ للعظمي و ٢٣ للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية ٢٨ للعظمي و ٢٢ للصغري، وطنطا ٢٩ للعظمي و ٢٢ للصغري، و مرسي مطروح ٢٧ للعظمي و ٢٢ للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا السبت تصل في السويس ٢٩ للعظمي و ٢٢ للصغري، وبورسعيد ٢٨ للعظمي و ٢٣ للصغري، والإسماعيلية ٣٠ للعظمي و ٢٢ للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تسجل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة الكبري ٨٦ للعظمي و ٣٠ للصغري، والسواحل الشمالية ٩٠ للعظمي و ٤٠ للصغري، وشمال الصعيد ٤٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، وجنوب الصعيد ٣٠ للعظمي و ١٥ للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية ان هناك شبورة مائية كثيفة علي الطرق الرئيسية والطرق الزراعية من والي القاهرة الكبرى والوجة البحري.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت علي مختلف المدن المصرية: