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درجات الحرارة غدا.. الأرصاد: طقس حار رطب على القاهرة نهارًا وتسجل 36 للعظمي

وتسجل درجات الحرارة فى الاسكندرية 30 للعظمي و 24 للصغري
عصام عميرة 2:30 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21 2:30 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء، على مختلف الانحاء المصرية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري، ومعتدل الحرارة رطب ليلا، مع نشاطل لحركة الرياح بسرعة 9 عقدة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا الاربعاء، تبلغ فى القاهرة 36 للعظمي و 24 للصغري، والاسكندرية 30 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 24 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا فى مرسي مطروح 29 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 31 للعظمي و 22 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 24 للصغري.

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وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا على السويس 36 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 23 للصغري، وبورسعيد 32 للعظمي و 24 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و 24 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى العريش

ولفتت الأرصاد إلى أن درجة الحرارة غدا، وتبلغ فى العريش 33 للعظمي و 24 للصغري، وطابا 36 للعظمي و 23 للصغري، وكاترين 34 للعظمي و 18 للصغري، والطور 35 للعظمي و 25 للصغري.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى الفيوم 37 للعظمي و 24 للصغري، وبني سويف 37 للعظمي و 25 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 38 للعظمي و 24 للصغري.

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كما تسجل درجات الحرارة غدا فى اسوان 43 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 43 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 27 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تسجل نسبة الرطوبة غدا 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

الطقس غدا

وتتوقع الارصاد الجوية ان يسود طقس غدا على السواحل الشمالية مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ومعتدل ليلا، مع نشاط لحركة الرياح يقلل من الاحساس بدرجة الحرارة.

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وننشر فى التقرير جدول يوضح تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على المدن والمحافظات المصرية:

درجة الحرارة غدا
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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