درجات الحرارة غدا .. الأرصاد: طقس بارد ليلاً على جميع المدن

وتسجل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 24 للعظمي و 16 للصغري

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الأربعاء، ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبري والوجة البحري، وطقس بارد على كافة المدن المصرية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 24 للعظمي 16 للصغري، ودمنهور 23 للعظمي و 15 للصغري، وبلطيم 23 للعظمي و15 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 23 للعظمي و 16 للصغري، وطنطا 23 للعظمي و 15 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة فى السويس 24 للعظمي و 14 للصغري، والعريش 22 للعظمي و 15 للصغري، وراس سدر 22 للعظمي و 14 للصغري، ونخل 20 للعظمي و 6 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا فى المنصورة 23 للعظمي و 15 للصغري، وطابا 20 للعظمي و 16 للصغري، وكاترين 18 للعظمي و 7 للصغري، والطور 25 للعظمي و 13 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة بني سويف 25 للعظمي و 12 للصغري، والمنيا 25 للعظمي و 11 للصغري، واسيوط 25 للعظمي و9 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى اسوان 28 للعظمي و 15 للصغري، والاقصر 28 للعظمي و 13 للصغري، وادفو 27 للعظمي و 15 للصغري، وابوسمبل 27 للعظمي و 14 للصغري.

وتتوقع الأرصاد، أن يسود حالة الطقس غدا فى القاهرة معتدلة نهارا وباردة ليلا، فيما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا.

نسبة الرطوبة غدا

وذكرت أن نسبة الرطوبة غدا فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري.

حالة البحر المتوسط غدا

وتابعت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط غدا تتراوح من خفيفة الى معتدلة بارتفاع أمواج من 1 الى 1.5 متر، فيما تسجل حالة البحر الاحمر اعتدال على مدار اليوم، بارتفاع أمواج 2 متر.

وحذرت هيئة الارصاد من تكون الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على كافة المدن: