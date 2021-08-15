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درجات الحرارة غدا.. الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بالقاهرة لتسجل 85 عظمى

شرم الشيخ 40 للعظمى و 29 للصغرى
عصام عميرة 4:08 م, الأحد, 15 أغسطس 21 4:08 م, الأحد, 15 أغسطس 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن، وتسجل في القاهرة 36 للعظمى و26 للصغرى، وترتفع المحسوسة إلى 38 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل الحرارة رطب ليلا.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدا الاثنين فى الإسكندرية تسجل 31 للعظمي و 25 للصغري، و طنطا 36 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و 25 للصغري.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا فى السويس 37 للعظمي و 25 للصغري، والعريش 32 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 25 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و 25 للصغري.

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درجات الحرارة غدا في السويس

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى رأـس سدر 37 للعظمي و 25 للصغري، ونخل 36 للعظمي و 22 للصغري، ونويبع 38 للعظمي و 29 للصغري.

درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى طابا 36 للعظمي و 27 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 19 للصغري، والطور 36 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 40 للعظمي و 29 للصغري.

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وتبلغ درجات الحرارة فى اسوان 42 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 41 للعظمي و 26 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة فى سوهاج 40 للعظمي و 26 للصغري، واسيوط 40 للعظمي و 26 للصغري، والمنيا 38 للعظمي و 25 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الارصاد ان تسجل نسبة الرطوبة غدا فى القاهرة 85 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

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واضافت الاصاد ان هناك نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتسجل سرعتها فى القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 13 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة، وجنوب الصعيد 16 عقدة.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والمحافظات المصرية:

درجات الحرارة غدا
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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