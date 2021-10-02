درجات الحرارة غدا.. الأرصاد: أمطار خفيفة على مدن القناة تمتد إلى القاهرة وتسجل 30 للعظمى

وتصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية إلى 27 للعظمى و21 للصغرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المحافظات المصرية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة ولطف ليلا، وتسجل الحرارة فى القاهرة 30 للعظمى و21 للصغرى.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، شبورة مائية صباحا على الطرق الرئيسية من وإلى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية تمتد إلى مدن القناة، ليسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ولطيف ليلاً.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن هناك أمطارا خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وتمتد بشكل طفيف إلى القاهرة بنسبة 10 %.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا لحركة الرياح على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتسجل سرعتها فى القاهرة 14 عقدة، والسواحل الشمالية 15 عقدة، وشمال الصعيد 15 عقدة، وجنوب الصعيد 14 عقدة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتعرض “المال” تفاصيل درجات الحرارة غدا على كافة الأنحاء، وتسجل فى القاهرة 30 للعظمى و21 للصغرى، ووادي النطرون 28 للعظمى و20 للصغري، وشبين الكوم 30 للعظمي و21 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و21 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 27 للعظمي و21 للصغري، وبلطيم 27 للعظمي و21 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و22 للصغري، والسلوم 26 للعظمي و21 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى المنصورة 29 للعظمي و20 للصغري، والسويس 30 للعظمي و21 للصغري، والعريش 28 للعظمي و21 للصغري، ورأس سدر 30 للعظمي و22 للصغري، ونويبع 30 للعظمي و25 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا فى طابا إلى 28 للعظمي و22 للصغري، وكاترين 27 للعظمي و14 للصغري، والطور 30 للعظمي و24 للصغري، وشرم الشيخ 32 للعظمي و26 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و25 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى أسوان 35 للعظمي و24 للصغري، والأقصر 34 للعظمي و23 للصغري، وإدفو 35 للعظمي و24 للصغري، والوادي الجديد 33 للعظمي و20 للصغري، وحلايب 30 للعظمي و24 للصغري.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل نسبة الرطوبة غدا فى القاهرة 86 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على كافة المحافظات المصرية: