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درجات الحرارة غدا ..الأرصاد: أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وتسجل فى الإسكندرية 26 للعظمى

وتسجل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 28 للعظمي
عصام عميرة 2:36 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 2:36 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين فى كافة المحافظات المصرية، وتسجل فى القاهرة 28 للعظمي و 19 للصغري، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، ولطيف ليلا على شمال البلاد تمتد حتي شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا الإثنين فى الإسكندرية 26 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 28 للعظمي و 19 للصغري، وشبين الكوم 28 للعظمي و 19 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 20 للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى مرسي مطروح 25 للعظمي و 19 للصغري، والسلوم 25 للعظمي و 20 للصغري، والمنصورة 27 للعظمي و 19 للصغري، والإسماعيلية 29 للعظمي و 20 للصغري، والسويس 29 للعظمي و 20 للصغري.

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كما تصل درجة الحرارة غدا فى العريش 25 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 25 للعظمي و 21 للصغري، ورأس سدر 29 للعظمي و 20 للصغري، وطابا 28 للعظمي و 21 للصغري، وكاترين 28 للعظمي و 15 للصغري، والطور 30 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة غدا فى الفيوم 30 للعظمي و 20 للصغري، وبني سويف 29 للعظمي و 20 للصغري، وأسيوط 28 للعظمي و 20 للصغري، وسوهاج 28 للعظمي و 20 للصغري، وقنا 30 للعظمي و 21 للصغري.

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كما تصل درجة الحرارة غدا فى أسوان 35 للعظمي و 24 للصغري، وادفو 35 للعظمي و 24 للصغري، وأبو سمبل 35 للعظمي و 24 للصغري، وحلايب 31 للعظمي و 24 للصغري.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد نهارا وحار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ومعتدل ليلا على تلك الأنحاء.

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كما تتعرض الطرق الرئيسية إلى شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق الرئيسية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع فرص خفيفة لتساقط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 20 %.

نسبة الرطوبة غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة غدا فى القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى مختلف المحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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