لايف

درجات الحرارة غدا الأربعاء.. طقس شديد الحرارة على القاهرة نهارا والرطوبة 80

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة ٣٧ للعظمى و٢٦ للصغرى
عصام عميرة 3:42 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21 3:42 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا علي القاهرة الكبرى والوجة البحري، وطقس حار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد الجوية أن كافة البلاد تشهد طقس معتدل للحرارة ليلا، إذ أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة الاحساس عن الدرجة المتوقعة بمعدل من ٢ إلى ٤ درجات.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة ٨٠ للعظمي و ٣٠ للصغري، والسواحل الشمالية ٨٥ للعظمي و ٤٠ للصغري، وشمال الصعيد ٤٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، وجنوب الصعيد ٣٠ للعظمي و ١٥ للصغري.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الجمعة 23-7-2021 في مصر.. حار وأمطار على حلايب وشلاتين

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وقالت الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة غدا الاربعاء في القاهرة ٣٧ للعظمي و ٢٦ للصغري، والاسكندرية ٣٢ للعظمي و ٢٥ للصغري، ووادي النطرون ٣٥ للعظمي و ٢٥ للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة غدا في طنطا ٣٦ للعظمي و ٢٤ للصغري، و وشبين الكوم ٣٦ للعظمي و ٢٥ للصغري، ودمنهور ٣٤ للعظمي و ٢٥ للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا الاربعاء في بورسعيد ٣٢ للعظمي و ٢٦ للصغري، ودمياط ٣٢ للعظمي و ٢٤ للصغري.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الجمعة.. انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبي في الأمواج

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا في السويس ٣٧ للعظمي و ٢٦ للصغري، والعريش ٣٤ للعظمي و ٢٤ للصغري.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في طابا تبلغ ٣٥ للعظمي و ٢٤ للصغري، وكاترين ٣٣ للعظمي و ٢٤ للصغري.

درجات الحرارة غدا في أسوان

وقالت إن درجات الحرارة غدا في أسوان تصل الي ٤٢ للعظمي و ٢٨ للصغري، و الأقصر ٤١ للعظمي و ٢٧ للصغري، وقنا ٤٠ للعظمي و ٢٦ للصغري.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاط لحركة الرياح علي مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتسجل سرعتها ١٦ عقدة علي القاهرة، و السواحل الشمالية ١٦ عقدة، وشمال الصعيد ١٧ عقدة، وجنوب الصعيد ١٥ عقدة.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الأحد 25-7-2021 في مصر.. حار وارتفاع في الأمواج

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء هلي المحافظات المصرية:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

الصحة: إغلاق 2667 مركزا طبيا بالمحافظات خلال الشهر الجاري

المرسي عزت 3:02 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

وفد برلمان الطلائع عن تدريبات أكاديمية الشرطة: «ليسوا طلبة لكن وحوش مصرية» (فيديو)

أماني عوض 3:01 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

إخماد حريق في كنيسة بالمرج دون إصابات.. والسبب: ماس كهربائي

أماني عوض 2:27 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

«لتوطيد جسور الثقة».. أكاديمية الشرطة تنظم معايشة لشباب برلمان الطلائع (صور وتفاصيل)

أماني عوض 2:15 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

رفع 52 سيارة متهالكة وسحب 3748 رخصة في يوم

أماني عوض 1:07 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

دراسة : تلقي الجرعة الثالثة من لقاح سينوفاك يرفع الأجسام المضادة فى الجسم 300%

أحمد فراج 11:57 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21