درجات الحرارة غدا الأربعاء.. طقس شديد الحرارة على القاهرة نهارا والرطوبة 80

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا علي القاهرة الكبرى والوجة البحري، وطقس حار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد الجوية أن كافة البلاد تشهد طقس معتدل للحرارة ليلا، إذ أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة الاحساس عن الدرجة المتوقعة بمعدل من ٢ إلى ٤ درجات.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة ٨٠ للعظمي و ٣٠ للصغري، والسواحل الشمالية ٨٥ للعظمي و ٤٠ للصغري، وشمال الصعيد ٤٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، وجنوب الصعيد ٣٠ للعظمي و ١٥ للصغري.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وقالت الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة غدا الاربعاء في القاهرة ٣٧ للعظمي و ٢٦ للصغري، والاسكندرية ٣٢ للعظمي و ٢٥ للصغري، ووادي النطرون ٣٥ للعظمي و ٢٥ للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة غدا في طنطا ٣٦ للعظمي و ٢٤ للصغري، و وشبين الكوم ٣٦ للعظمي و ٢٥ للصغري، ودمنهور ٣٤ للعظمي و ٢٥ للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا الاربعاء في بورسعيد ٣٢ للعظمي و ٢٦ للصغري، ودمياط ٣٢ للعظمي و ٢٤ للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا في السويس ٣٧ للعظمي و ٢٦ للصغري، والعريش ٣٤ للعظمي و ٢٤ للصغري.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في طابا تبلغ ٣٥ للعظمي و ٢٤ للصغري، وكاترين ٣٣ للعظمي و ٢٤ للصغري.

درجات الحرارة غدا في أسوان

وقالت إن درجات الحرارة غدا في أسوان تصل الي ٤٢ للعظمي و ٢٨ للصغري، و الأقصر ٤١ للعظمي و ٢٧ للصغري، وقنا ٤٠ للعظمي و ٢٦ للصغري.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاط لحركة الرياح علي مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتسجل سرعتها ١٦ عقدة علي القاهرة، و السواحل الشمالية ١٦ عقدة، وشمال الصعيد ١٧ عقدة، وجنوب الصعيد ١٥ عقدة.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء هلي المحافظات المصرية: