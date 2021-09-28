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درجات الحرارة غدا الأربعاء.. الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة و«العظمى» 31

وتبلغ درجات الحرارة فى أسوان 36 للعظمى و 24 للصغرى
عصام عميرة 5:20 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21 5:20 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

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تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدًا الاربعاء في مختلف المحافظات المصرية، لتشهد مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا ولطيف ليلًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارًا و معتدل ليلًا.

درجات الحرارة غدًا في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في القاهرة 31 للعظمي و 21 للصغري، ووادي النطرون 30 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة غدًا في الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة غدا الإسكندرية 29 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 21 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 20 للصغري، وبلطيم 30 للعظمي و 23 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 22 للصغري.

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وأوضحت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا بورسعيد 30 للعظمي و 23 للصغري، والسويس 31 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 30 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة غدا

كما تسجل درجات الحرارة غدا في طابا 30 للعظمي و 22 للصغري، وشرم الشيخ 33 للعظمي و26 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 26 للصغري، وكاترين 27 للعظمي و 15 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة غدا الأربعاء في الفيوم 31 للعظمي و 21 للصغري، وبني سويف 32 للعظمي و 21 للصغري، والمنيا 33 للعظمي و 20 للصغري، واسيوط 33 للعظمي و 19 للصغري.

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كما تسجل درجة الحرارة غدا في سوهاج 34 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 35 للعظمي و 23 للصغري، والاقصر 35 للعظمي و 23 للصغري، واسوان 36 للعظمي و 24 للصغري، وادفو 36 للعظمي و 24 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد أن تسجل نسبة الرطوبة غدا القاهرة الكبري 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

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 كما تسجل سرعة الرياح غدا على القاهرة 10 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة، وشمال الصعيد 17 عقدة، وجنوب الصعيد 17 عقدة، ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا في المحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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