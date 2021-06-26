درجات الحرارة غدا الأحد.. والقاهرة تسجل 38 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على المدن والمحافظات المصرية، حيث تسجل القاهرة 38 للعظمي و24 للصغرى، والإسكندرية 32 للعظمي و23 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 24 للصغري، وبلطيم 33 للعظمي و 22 للصغري.

وأضافت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا الاحد تسجل فى المنصورة 38 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 35 للعظمي و 23 للصغري، والسلوم 34 للعظمي و 22 للصغري، وسيوة 40 للعظمي و 24 للصغري، ودمياط 31 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة غدا في السويس

وذكرت الارصاد الجوية، ان درجات الحرارة تبلغ فى السويس 38 للعظمي و 22 للصغري، والاسماعيلية 38 للعظمي و 22 للصغري، و بورسعيد 33 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 34 للعظمي و 23 للصغري، ونخل 37 للعظمي و 19 للصغري.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتابعت الارصاد ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري تشهد طقس شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا، وطقس حار على السواحل الشمالية نهارا ولطيف ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ومعتدل ليلان وتسجل فى القاهرة 38 للعظمي.

واضافت الارصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا على طابا 36 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 33 للعظمي و 19 للصغري، والطور 37 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 39 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و 27 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة غدا في الفيوم

وتبلغ درجات الحرارة فى الفيوم غدا 39 للعظمي و 22 للصغري، وبني سويف 39 للعظمي و 23 للصغري، و المنيا 39 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 40 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 40 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى أسوان 42 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 41 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 26 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تسجل نسبة الرطوبة غدا فى القاهرة 70 للعظمي و 25 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 30 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 25 للعظمي و 15 للصغري.

وتعرض بوابة المال تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن والمحافظات المصرية: