درجات الحرارة غدا الأحد .. طقس شديد الحرارة نهارا لتصل فى القاهرة 36 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، وطقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، والمحسوسة 38 درجة، ودمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 23 للصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 31 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 35 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 30 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 31 للصغرى، ومرسي علم 36 للعظمى و 26 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في بني سويف 37 للعظمى و 26 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 27 للصغرى، وأسيوط 39 للعظمى و 27 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 28 للصغرى، وقنا 40 للعظمى و 29 للصغرى، والاقصر 41 للعظمى و 30 للصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

وتصل درجة الحرارة غدا فى أسوان 41 للعظمى و 30 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 26 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 28 للصغرى، وادفو 41 للعظمى و 30 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد الجوية اعتدال حالة البحر المتوسط بارتفاع أمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر ورياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج يصل الى 1.75متر ورياح شمالية غربية.

وتعرض الطرق الرئيسية إلى شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر تؤثر على الرؤية بشكل محدود على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على أغلب المدن و الأنحاء المصرية: