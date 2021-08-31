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درجات الحرارة غدا.. اضطراب حالة البحر الأحمر وارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار

وتسجل في السويس 35 للعظمي
عصام عميرة 4:20 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 4:20 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

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أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجة البحري، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على تلك الأنحاء، وتسجل نسبة الرطوبة على القاهرة 86 للعظمي و30 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمي و 25 للصغري، والاسكندرية 31 للعظمي و 25 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و 25 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا في دمنهور 34 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي ومطروح 31 للعظمي و 24 للصغري، وسيوة 38 للعظمي و 25 للصغري، ودمياط 32 للعظمي و 25 للصغري.

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درجات الحرارة غدا فى السويس

وذكرت هيئة الارصاد ان درجة الحرارة غدا في السويس 35  للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 24 للصغري، والعريش 32 للعظمي و 25 للصغري، ورفح 31 للعظمي و 24 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا في طابا 36 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 36 للعظمي و 19 للصغري، والطور 36 للعظمي و 27 للصغري، وشرم الشيخ 39 للعظمي و 30 للصغري.

درجة الحرارة فى الصعيد

وتابعت الارصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا في اسيوط 38 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 26 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 24 للصغري.

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وتتوقع الارصاد الجوية ان تصل درجات الحرارة غدا في اسوان 43 للعظمي و 29 للصغري، والاقصر 43 للعظمي و 26 للصغري، وادفو 43 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 27 للصغري.

الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ان تسجل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

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تتوقع الارصاد، نشاط نسبي للرياح علي كافة الانحاء مما يعطي شعور لطيف بحرارة الطقس وانخفاض نسبة الرطوبة، وتسجل سرعة الرياح فى القاهرة 17 عقدة، وتبلغ فى السواحل الشمالية 19 عقدة.

وتعرض بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على المحافظات المصرية:

درجات الحرارة غدا
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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