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درجات الحرارة غدا.. استمرار حالة الطقس غير المستقر والصغرى في القاهرة تسجل 10

وتسجل درجات الحرارة في الاسكندرية 16 للعظمي
عصام عميرة 7:47 م, الخميس, 3 فبراير 22 7:47 م, الخميس, 3 فبراير 22

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تتوقع الأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس الغير مستقر وانخفاض درجات الحرارة علي اغلب المدن، وتسجل في القاهرة 10 درجات للصغري.

واضافت الأرصاد ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا، وفق معدلات درجات الحرارة غدا الجمعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة غدا في القاهرة 16 للعظمي و 10 للصغري، والمنصورة 16 للعظمي و 10 للصغري، ودمنهور 17 للعظمي و 10 للصغري.

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درجات الحرارة غدا في الاسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 16 للعظمي و 11 للصغري، ومرسي مطروح 17 للعظمي و 11 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في طنطا 16 للعظمي و 10 للصغري، وبورسعيد 18 للعظمي و 11 للصغري، وسيوة 17 للعظمي و 9 للصغري.

وتابعت الأرصاد ان درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ 20 للعظمي و 14 للصغري، والسويس 16 للعظمي و 10 للصغري.

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وذكرت أن رأس سدر تسجل 16 للعظمي و 9 للصغري، والعريش 18 للعظمي و 11 للصغري، والطور 17 للعظمي و 8 للصغري.

وتتوقع الأرصاد ان تصل درجات الحرارة غدا في مدن الصعيد، تبلغ علي سوهاج 17 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 17 للعظمي و 7 للصغري.

نشاط للرياح غدا

كما يستمر نشاط الرياح خلال ساعات الليل علي كافة الانحاء وخاصة السواحل الغربية ؛ بسبب تمركز المنخفض علي الحدود الغربية للبلاد ومع التقدم في الوقت تزداد فرص سقوط الأمطار علي السواحل الغربية لتصل الي غزيرة وتمتد الي القاهرة الكبري وشمال الصعيد خفيفة الي متوسطة خلال فترة الليل وصباح الجمعة.

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ويرتفع الاحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح ويكون الانخفاض في درجات الحرارة ملموسا.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة علي جميع المحافظات والمدن:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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