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درجات الحرارة غدا.. استمرار الطقس المضطرب وتساقط الأمطار على أغلب المدن

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 17 للعظمي
عصام عميرة 4:12 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21 4:12 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن أغلب المدن تشهد طقسا شديد البرودة ليلاً على كافة المدن تصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وفق درجات الحرارة غدا.

وذكرت “الأرصاد” أن منخفضا جويا علي سطح البحر المتوسط متمركز ويتقدم مع الوقت ليقترب من الساحل الغربي للبلاد يصاحبه تساقط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلي غزيرة علي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ؛ بينما يؤثر غطاء سحابي كثيف علي باقي الأنحاء (القاهرة والدلتا وشمال الصعيد والوجه البحري ).

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ويتساقط منه الأمطار بشكل متفاوت علي مناطق مختلفة علي أن تستمر الحالة خلال ساعات قادمة لتبقي سيناء وشرق البلاد تحت تأثير الأمطار بشكل كبير.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تسجل درجات الحرارة غدا في القاهرة 17 للعظمي و 11 للصغري، ووادي النطرون 17 للعظمي و 10 للصغري، وشبين الكوم 17 للعظمي و 11 للصغري، ودمنهور 17 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 17 للعظمي و 12 للصغري، وطنطا 17 للعظمي و 10 للصغري، وبلطيم 16 للعظمي و 12 للصغري، ومرسي مطروح 18 للعظمي و 11 للصغري.

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درجة الحرارة غدا في أسوان

كما تسجل درجة الحرارة غدا السبت في السويس 18 للعظمي و11 للصغري، والعريش 18 للعظمي و 11 للصغري، ورفح 18 للعظمي و 10 للصغري، ورأس سدر 18 للعظمي و 11 للصغري.

وتبلغ في طابا 18 للعظمي و 10 للصغري، وكاترين 13 للعظمي و 3 للصغري، والطور 20 للعظمي و 11 للصغري، وشرم الشيخ 22 للعظمي و 14 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الغردقة 21 للعظمي و 13 للصغري، ومرسي علم 21 للعظمي و 14 للصغري، والفيوم 17 للعظمي و 10 للصغري.

وتسجل في بني سويف 17 للعظمي و 9 للصغري، والمنيا 17 للعظمي و 7 للصغري، وأسيوط 17 للعظمي و 8 للصغري، وسوهاج 19 للعظمي و 9 للصغري.

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كما تصل درجة الحرارة في أسوان 23 للعظمي و 11 للصغري، والأقصر 22 للعظمي و 10 للصغري، وأبوسمبل 23 للعظمي و 10 للصغري، والوادي الجديد 21 للعظمي و 5 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع “الأرصاد” أن نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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