درجات الحرارة غدا.. استمرار الطقس المتقلب وأمطارعلى القاهرة والصغرى 19 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة غدًا الأربعاء على مختلف المدن، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحارّ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ولطيف أول الليل ومائل للبرودة فى آخره.

وتتوقع الأرصاد استمرار الطقس المتقلب وتساقط الأمطار بنسب خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال ووسط سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد إلى مناطق من القاهرة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتعتدل حركة الرياح على أغلب المدن والانحاء بسرعه 14 عقدة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة إلى 27 للعظمى، و19 للصغرى، والعاصمة الإدارية 26 للعظمى، و18 للصغرى، ومدينة أكتوبر 27 للعظمى، و18 للصغرى، وبنها 27 للعظمى، و19 للصغرى، وكفر الشيخ 26 للعظمى، و18 للصغرى، والمنصورة 25 للعظمى، و19 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية إلى 26 للعظمى، و19 للصغرى، والعلمين 26 للعظمى، و18 للصغرى، ووادي النطرون 27 للعظمى، و19 للصغرى، ومطروح 25 للعظمى، و19 للصغرى، والسلوم 25 للعظمى، و17 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى بورسعيد

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 26 للعظمى، و21 للصغرى، والسويس 27 للعظمى، و19 للصغرى، وشبين الكوم 27 للعظمى، و20 للصغرى، وطنطا 26 للعظمى، و18 للصغرى، وطنطا 26 للعظمى، و18 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى سيوة إلى 27 للعظمى، و15 للصغرى، والعريش 25 للعظمى، و20 للصغرى، ورفح 24 للعظمى، و19 للصغرى، ورأس سدر 29 للعظمى، و20 للصغرى، وطابا 29 للعظمى، و21 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 30 للعظمى، و22 للصغرى، والغردقة 30 للعظمى، و21 للصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى، و22 للصغرى، والفيوم 29 للعظمى، و18 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى أسيوط إلى 28 للعظمى، و16 للصغرى، وسوهاج 29 للعظمى، و18 للصغرى، وقنا 30 للعظمى، و19 للصغرى، والأقصر 30 للعظمى، و18 للصغرى، وأسوان 31 للعظمى، و20 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والمحافظات: