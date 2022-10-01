درجات الحرارة غدا.. استمرار الطقس الحار وتصل في شرم الشيخ إلى 37 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار موجة الطقس الحار على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على تلك الأنحاء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمى، و24 للصغرى، والعاصمة الإدارية 35 للعظمى، و24 للصغرى، وبنها 35 للعظمى، و23 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى، و23 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى، و23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 32 للعظمى، و23 للصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى، و23 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى، و23 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى، و23 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد إلى 32 للعظمى، و24 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى، و23 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى، و23 للصغرى، وطنطا 35 للعظمى، و23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة غدا فى شلاتين 37 للعظمى، و26 للصغرى، والعريش 33 للعظمى، و23 للصغرى، ورفح 32 للعظمى، و23 للصغرى، وكاترين 31 للعظمى، و18 للصغرى، ونخل 33 للعظمى، و17 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا شرم الشيخ إلى 37 للعظمى، و28 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى، و27 للصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى، و26 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى، و23 للصغرى، وبني سويف 36 للعظمى، و23 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى المنيا إلى 36 للعظمى، و23 للصغرى، وأسيوط 36 للعظمى، و23 للصغرى، وسوهاج 37 للعظمى، و24 للصغرى، وقنا 40 للعظمى، و25 للصغرى.

والأقصر 40 للعظمى، و25 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى، و26 للصغرى، وأبو سمبل 40 للعظمى، و26 للصغرى، وأبورماد 38 للعظمى، و27 للصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، ورياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر، ورياح شمالية غربية.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من غرب البلاد وشمال الصعيد على فترات متقطعة بسرعة 17 عقدة، وتسجل فى القاهرة 11 عقدة.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المدن و الأنحاء: