درجات الحرارة غدا.. استمرار الطقس الحار وارتفاع الرطوبة على المدن والقاهرة تلامس 41 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار موجة الطقس الحار على المدن مع ارتفاع نسب الرطوبة، لتشهد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، وتعتدل الرياح على باقي الأنحاء، مع ظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على القاهرة 38 العظمى والمحسوسة41 درجة و 27 الصغرى، والإسماعيلية 40 العظمى و 25 للصغرى، والسلوم 37 العظمى و 23 الصغرى، ودمياط 35 العظمى و 27 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 33 للعظمى و 25 للصغرى، وسيوة 41 للعظمى و 23 صغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 27 الصغرى، و بني سويف 40 العظمى و 27 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 42 للعظمى و 30 الصغرى، والمنيا 41 للعظمى و 27 الصغرى، والعريش 36 العظمى و 24 الصغرى، والسويس 39 العظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم

وتصل درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم 38 للعظمى و 27 صغرى، وأسوان 44 العظمى و 30 الصغرى، وسفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى، وحلايب 37 العظمى و 29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في أبو رماد 38 العظمى و28 الصغرى، وبنها 38 العظمى و 27 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 29 الصغرى، وكاترين 37 العظمى و 18 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في طنطا 38 العظمى و 27 الصغرى، وبورسعيد 36 العظمى و 24 الصغرى، وكفر الشيخ 37 العظمى و 27 الصغرى، والفيوم 40 العظمى و 26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى الزقازيق 39 العظمى و 26 الصغرى، ونخل 40 العظمى و20 الصغرى، وطابا 38 للعظمى و 27 الصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة فى شلاتين

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شلاتين 40 للعظمى و 27 صغرى، والغردقة 42 للعظمى و 29 الصغرى، ودمنهور 36 للعظمى و 25 الصغرى، والعاصمة الإدارية 39 درجة و 26 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 39 العظمى و 25 الصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى و 27 الصغرى، و 6 أكتوبر 38 العظمى و 27 الصغرى، والطور 36 العظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى العلمين

وتصل درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 32 للعظمى و 24 الصغرى، ورأس غارب 41 العظمى و 28 الصغرى، وقنا 43 العظمى و 28 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ في الأقصر 43 العظمى و 28 الصغرى، والمنصورة 38 العظمى و 27 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و27 الصغرى، ورفح 35 العظمى و 24 الصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى و 28 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الأرصاد، اعتدال حالة البحر المتوسط، بارتفاع الموج 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتغير حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: