درجات الحرارة غدا.. استمرار الأجواء شديدة الحرارة مع ارتفاع الرطوبة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وفق درجات الحرارة غدا الأربعاء، وحار رطب على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 36 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى، و السلوم 32 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية إلى 33 للعظمى و 24 للصغرى، و وطنطا 36 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 347 للعظمى و 24 للصغرى، وسيوة 39 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 28 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 27 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى مدن الصعيد على بني سويف 37 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تسجل درجة الحرارة على أسوان 42 للعظمى و 28 للصغرى، وادفو 43 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 25 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 33 للعظمى و 26 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد أن تتراوح حالتي البحر الأحمر والمتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر، ورياح شمالية غربية.

شبورة مائية صباحاً

كما تتعرض الطرق الرئيسية الى شبورة مائية فى الصباح الباكر من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات والمدن: