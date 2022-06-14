درجات الحرارة غدا.. استقرار الأحوال الجوية والعظمى في القاهرة 33

تتوقع الأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية على جميع الأنحاء وفق درجات الحرارة غدا الاربعاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 33 للعظمي و 23 للصغري، ووادي النطرون 32 للعظمي و 22 للصغري، وشبين الكوم 32 للعظمي و 22 للصغري، وبلطيم 28 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في مطروح 27 للعظمي و 20 للصغري، والإسكندرية 28 للعظمي و 21 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 21 للصغرى، وسيوة 34 للعظمي و 21 للصغري، ودمياط 28 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 29 للعظمي و 21 للصغري، ودمياط 28 للعظمي و 22 للصغري، والزقازيق 33 للعظمي و 22 للصغري، والاسماعيلية 33 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 20 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 24 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 39 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 39 للعظمي و 27 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 22 للصغري، وبني سويف 34 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى سوهاج 37 للعظمي و 25 للصغري، واسيوط 36 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 39 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة فى اسوان 40 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 26 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و 23 للصغري، وادفو 40 للعظمي و 27 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الارصاد ان تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.75 متر، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب، بارتفاع امواج يصل الى 2.5 متر، ورياح شمالية غربية.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتصل سرعتها الى 21 عقدة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على جميع المدن والمحافظات: