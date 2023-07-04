درجات الحرارة غدا.. ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا على أغلب المدن و«العظمى» في القاهرة 34

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما توقعت الأرصاد الجوية، ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا على أغلب المدن المصرية، فيما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء، مع ظهور شبورة مائية صباحا على الطرق.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المدن، وتبلغ القاهرة 34 العظمى و 24 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 27 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و 26 الصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 30 للعظمى و 23 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 28 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 28 الصغرى، والطور 35 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في طابا 34 للعظمى و 25 الصغرى، ودمياط 29 العظمى و 22 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 25 صغرى، وطنطا 33 العظمى و 23 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 41 للعظمى و 25 الصغرى، ورفح 30 العظمى و 22 الصغرى، و 6 أكتوبر 35 العظمى و 25 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا المنصورة

وتبلغ درجة الحرارة غدا في حلايب 34 العظمى و 28 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 24 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 23 الصغرى، ومرسى مطروح 29 العظمى و 22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في أسيوط 37 العظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 28 العظمى و 21 الصغرى، وبنها 34 العظمى و23 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و 24 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في بني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 34 العظمى و 23 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 16 الصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة غدا في دمنهور 32 للعظمى و 23 الصغرى، وقنا 41 العظمى و 26 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 27 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في مرسى علم 39 للعظمى و28 الصغرى، والسلوم 30 العظمى و 21 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 23 الصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 29 صغرى.

درجة الحرارة غدا

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في سوهاج 38 للعظمى و 25 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 22 للصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 23 الصغرى، والأقصر 42 العظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس غارب 38 العظمى و 27 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 25 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 24 صغرى.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي، وتعتدل على باقي الأنحاء.

حالة البحر المتوسط

وتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، بارتفاع الموج 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، و تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 الى 2.5متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن: