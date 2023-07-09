درجات الحرارة غدا.. ارتفاع نسبة الرطوبة على أغلب المدن.. والقاهرة 35 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدًا الاثنين على جميع المدن، ليسود طقس حار نهارًا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، و اعتدال الطقس ليلًا على جميع المدن.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 18 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

وتتوقع الارصاد الجوية ارتفاع نسبة الرطوبة على أغلب المدن مما يزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة وتسجل على القاهرة 80 للعظمى و 35 للصغرى، و الوجه البحري 85 للعظمى و 45 للصغرى، و شمال الصعيد 70 للعظمي و 20 للصغرى، و جنوب الصعيد 40 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا الاحد على القاهرة 35 العظمى و 25 الصغرى، والعلمين الجديدة 29 للعظمى و 23 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 30 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 30 للعظمى و 23 للصغرى، والزقازيق 36 العظمى و 24 الصغرى، والأقصر 39 العظمى و 28 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في طنطا 34 العظمى و 24 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 23 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 28 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 29 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى سيوة 38 للعظمى و 23 صغرى، ورأس غارب 39 العظمى و 28 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 26 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى رفح

وتسجل درجة الحرارة غدا في 6أكتوبر 36 العظمى و 24 الصغرى، ورأس حدربة 34 العظمى و 27 الصغرى، وبورسعيد 32 العظمى و 25 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و28 الصغرى، ورفح 32 العظمى و 25 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الإسماعيلية 36 العظمى و 23 للصغرى، وشلاتين 37 للعظمى و 29 صغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الفيوم 35 للعظمى و 25 الصغرى، والمنصورة 35 العظمى و 25 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 29 الصغرى، واسيوط 37 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى السلوم

وتبلغ درجة الحرارة غدا في السلوم 32 العظمى و 20 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 25 صغرى، ودمياط 32 العظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 35 درجة و 24 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 الصغرى، وادي النطرون 36 العظمى و 23 الصغرى، وكاترين 34 العظمى و 17 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في دمنهور 35 للعظمى و 23 الصغرى، وقنا 41 العظمى و 28 الصغرى، والطور 34 العظمى و 26 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 25 الصغرى، وبنها 35 العظمى و24 الصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: