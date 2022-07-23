درجات الحرارة غدا.. ارتفاع الرطوبة وطقس شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 38

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة غدا والتي تصل في القاهرة إلى 36 للعظمى والمحسوسة 38 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أغلب المدن تشهد طقسا مائلا للحرارة ليلا مع نشاط حركة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، تمتد تلك الحالة الى السواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتابعت الأرصاد: درجات الحرارة غدا فى القاهرة تسجل 36 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 36 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 32 للعظمى و 25 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 32 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 35 للعظمى و25 للصغرى، و مطروح 30 للعظمى و 23 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 23 للصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 23 للصغرى، ودمياط 32 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى المنصورة 36 للعظمى و 24 للصغرى، والإسماعيلية 387 للعظمى و25 للصغرى، والسويس 37 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 33 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 33 للعظمى و 23 للصغرى، ونخل 36 للعظمى و 20 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و28 للصغرى، ومرسي علم 37 للعظمى و 28 للصغرى، والفيوم 38 للعظمى و 24 للصغرى، وبني سويف 38 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى المنيا 38 للعظمى و 25 للصغرى، و اسيوط 39 للعظمى و 25 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 42 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى أسوان 43 للعظمى و 28 للصغرى، وادفو 43 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 27 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 27 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على جميع المدن والمحافظات: