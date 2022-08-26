درجات الحرارة غدا.. ارتفاع الرطوبة وطقس حار نهارا على القاهرة وتسجل 34 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع نسبة الرطوبة على المدن وفق درجات الحرارة غدا السبت، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار رطب على باقي الأنحاء، مع نشاط لحركة الرياح على جميع المدن.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة غدا السبت على القاهرة 34 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 31 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى المنصورة 34 للعظمى و 26 للصغرى، والزقازيق 34 للعظمى و 25 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة فى الإسماعيلية 35 للعظمى و 25 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة فى رفح 31 للعظمى و 24 للصغرى، و رأس سدر 38 للعظمى و 26 للصغرى، ونخل 37 للعظمى و 18 للصغرى، ونويبع 38 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 28 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى الفيوم 36 للعظمى و 26 للصغرى، وبني سويف 36 للعظمى و 26 للصغرى، و أسيوط 37 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى سوهاج 40 للعظمى و 26 للصغرى، وقنا 40 للعظمى و 26 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و 27 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 42 للعظمى و 28 للصغرى، وإدفو 41 للعظمى و 28 للصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و 28 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 27 للصغرى.

وتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 و 1.5 متر، ورياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج يصل إلى 2.5 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن والمحافظات: