درجات الحرارة غدا.. ارتفاع الرطوبة وشبورة مائية والعظمى في القاهرة 35

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على كافة المدن، وتصل فى القاهرة 35 للعظمى والمحسوسة 38 للعظمى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وحار رطب على القاهرة والوجه البحري ليلا والمدن الصعيد، مع شبورة مائية صباحا على الطرق الرئيسية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتابعت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمى و 26 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى مطروح 29 للعظمى و 23 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و 23 للصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 22 للصغرى، والاسكندرية 30 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى و 26 للصغرى، والزقازيق 35 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 25 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى السويس 36 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 31 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 24 للصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 9 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 28 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى بني سويف 36 للعظمى و 26 للصغرى،، والمنيا 36 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 25 للصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى أسوان 42 للعظمى و 28 للصغرى، وادفو 41 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 26 للصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و 28 للصغرى.

وتابعت الارصاد ان درجة الحرارة في الأقصر 42 للعظمى و 27 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و 26 للصغرى، ورأس حدربة 35 للعظمى و 27 للصغرى.

وتتراوح حالة البحر البحرين المتوسط والأحمر من خفيف إلى معتدل ارتفاع الموج يصل الى 1 الى 1.75 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على كافة الأنحاء والمدن: