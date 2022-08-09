درجات الحرارة غدا.. ارتفاع الرطوبة والعظمى في القاهرة 34

تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع نسبة الرطوبة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، وفق درجات الحرارة غدا الأربعاء، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء، مع شبورة مائية صباحا.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة إلى 34 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا، فى الاسكندرية 32 للعظمى و 25 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى، وبورسعيد 32 للعظمى و 26 للصغرى، ودمياط 32 للعظمى و 25 للصغرى، والزقازيق 35 للعظمى و 25 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى الإسماعيلية 35 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 33 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا، فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 30 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 25 للصغرى، والطور 37 للعظمى و 27 للصغرى.

وبني سويف 36 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 39 للعظمى و 25 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 26 للصغرى، وقنا 42 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا، فى أسوان 43 للعظمى و 31 للصغرى، وادفو 42 للعظمى و 30 للصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 25 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 31 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 28 للصغرى.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المحافظات والمدن المصرية: