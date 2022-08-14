درجات الحرارة غدا.. ارتفاع الرطوبة والعظمى في القاهرة 34

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد، استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة.

كما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية وحار رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، مع شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة بنسبة خفيفة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 31 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 21 للصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 22 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى الإسماعيلية 35 للعظمى و 26 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 31 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 30 للعظمى و 23 للصغرى، ونخل 34 للعظمى و 19 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى مدن الصعيد، على بني سويف 36 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 25 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 27 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة فى الأقصر 42 للعظمى و 29 للصغرى، وأسوان 42 للعظمى و 29 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 25 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة الوادي الجديد 40 للعظمى و 25 للصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و 29 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 28 للصغرى.

وتتوقع ان تسجل حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يصل الى 2.5 متر، فيما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يصل إلى 1.75 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المحافظات والمدن: