درجات الحرارة غدا.. ارتفاع الرطوبة نهارا والعظمى في القاهرة 34 والإسكندرية 31

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع نسبة الرطوبة على مدار اليوم وفق درجات الحرارة غدا الخميس، مما يزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية وحار رطب على باقي الأنحاء، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكرت، أن الطرق الرئيسية تتعرض إلى شبورة مائية نهارا على مدن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتسجيل سرعة الرياح 15 عقدة على القاهرة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة إلى 34 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 25 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 26 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 31 للعظمى و 23 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 22 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 26 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية 35 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 33 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و 23 للصغرى، وراس سدر 36 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 37 للعظمى و 26 للصغرى، والطور 38 للعظمى و 27 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 30 للصغرى، ومرسي علم 39 للعظمى و 30 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة فى بني سويف 36 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 25 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى أسوان 42 للعظمى و 29 للصغرى، وإدفو 42 للعظمى و 30 للصغرى، وأبو سمبل 41 للعظمى و 30 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد 41 للعظمى و 25 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 31 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 28 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن والمحافظات: