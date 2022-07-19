درجات الحرارة غدا.. ارتفاع الرطوبة لـ 75 درجة والعظمى في القاهرة 36

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع المدن والأنحاء، وتسجل في القاهرة 36 للعظمى وارتفاع الرطوبة لـ 75 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس حار رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد الجوية أن جميع المدن تشهد طقسا معتدل الحرارة ورطب ليلا، مع شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط حركة الرياح على تلك الأنحاء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، و 38 درجة مئوية وقت الظهيرة، وشبين الكوم 36 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 31 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 23 للصغرى، ودمياط 32 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 41 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 29 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، وبني سويف 37 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 25 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد، أن تصل درجة الحرارة غدا على مدن الصعيد فى سوهاج 40 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و 25 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى و 27 للصغرى، وأسوان 42 للعظمى و 27 للصغرى، وادفو 43 للعظمى و 28 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد 41 للعظمى و 25 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 29 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 30 للعظمى و ورأس حدربة 34 للعظمى و 31 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وذكرت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تتراوح من متوسط ومضطرب بارتفاع أمواج يصل الى 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع امواج 2 متر، ورياح اتجاه شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على جميع المدن والمحافظات: