 درجات الحرارة غدا.. ارتفاع الرطوبة على أغلب المدن وطقس حار نهاراً

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

وقالت الأرصاد الجوية إن حالة الطقس ليلا تكون معتدلة على جميع الأنحاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 و 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 العظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 36 العظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الاسكندرية إلى 31 للعظمى و23 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى و25 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 30 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بورسعيد 31 للعظمى و 24 للصغرى، ودمياط 30 للعظمى و 24 للصغري، والمنصورة 35 للعظمى و 24 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة في السويس

وتصل درجة الحرارة غدا في السويس 36 للعظمى و24 للصغرى، والعريش 33 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و 23 للصغرى، ونخل 36 للعظمى و17 للصغرى، ونويبع 38 للعظمى و25 للصغرى.

وتسجل درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ 37 للعظمى و 27 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و28 للصغرى، ومرسى علم 37 للعظمى و26 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 25 للصغرى، وبني سويف 37 للعظمى و 25 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى سوهاج 39 للعظمى و25 للصغرى، وقنا 39 للعظمى و25 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و26 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في أسوان 41 للعظمى و 27 للصغرى، وإدفو 41 للعظمى و27 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و26 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تترواح حالة البحرين الأحمر والمتوسط من معتدل إلى خفيف بارتفاع أمواج بين متر و1.75 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المحافظات والمدن: