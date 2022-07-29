درجات الحرارة غدا .. ارتفاع الرطوبة على أغلب المدن وتسجل الحرارة فى القاهرة 36 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية، كافة درجات الحرارة غدا السبت على كافة الأنحاء والمدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ورطب على السواحل الشمالية، مع ارتفاع الرطوبة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

كما تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 33 للعظمى و 25 للصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 22 للصغرى، ومطروح 32 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 32 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 35 للعظمى و 25 للصغرى، والسلوم 31 للعظمى و 24 للصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 22 للصغرى، ودمياط 35 للعظمى و 25 للصغرى، والزقازيق 35 للعظمى و 24 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى بورسعيد 33 للعظمى و 25 للصغرى، ودمياط 35 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 36 لعظمى و 23 للصغرى، والعريش 33 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى نويبع 38 للعظمى و 27 للصغرى، وطابا 37 للعظمى و 27 للصغرى، وكاترين 33 للعظمى و 19 للصغرى، والطور 37 للعظمى و 24 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 40 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 37 للعظمى و 28 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 37 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 39 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

وتصل درجة الحرارة فى أسوان 43 للعظمى و 27 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى و 26 للصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 22 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 26 للصغرى.

وتتوقع الارصاد ان تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يصل الى 1.5 متر، ورياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج 2 متر، والرياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات والمدن المصرية: