درجات الحرارة غدا أول أيام شهر رمضان.. والقاهرة 27 للعظمى

أعلنت الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة، غدا الخميس أول أيام شهر رمضان، إذ تسجل ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة على المدن، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وطقس دافئ على السواحل الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشرقية.

كما يسود طقس بارد ليلا على جميع المدن، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض، فى التقرير، تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن، وتصل في القاهرة إلى 27 العظمى، و16 الصغرى، ومدينة الأقصر 30 العظمى، و14 الصغرى، وسيوة 27 للعظمى، و14 صغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما ذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 25 للعظمى، و14 الصغرى، ودمياط 21 للعظمى، و15 للصغرى، وطنطا 26 للعظمى، و16 للصغرى.

وذكرت درجة الحرارة غدا في مرسى علم 27 للعظمى، و16 الصغرى، وأبو رماد 25 العظمى، و16 الصغرى، والعاصمة الإدارية 27 للعظمى، و15 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في أسوان إلى 31 للعظمى، و16 الصغرى، وقنا 31 العظمى، و13 الصغرى، ومحافظة السويس 27 العظمى، و13 الصغرى.

بينما تبلغ في شبين الكوم 27 للعظمى، و15 صغرى، وأبو سمبل 30 للعظمى، و15 الصغرى، والعريش 23 العظمى، و15 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في محافظة الإسماعيلية 28 العظمى، و14 للصغرى، ورأس غارب 27 للعظمى، و16 للصغرى، والمنصورة 26 العظمى، و16 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا في محافظة أسيوط 30 العظمى، و12 الصغرى، والزقازيق 27 العظمى، و16 الصغرى، وكفر الشيخ 26 العظمى، و15 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وتصل درجة الحرارة في رأس سدر إلى 28 للعظمى، و13 الصغرى، و6 أكتوبر 27 للعظمى، و15 للصغرى، وشرم الشيخ 27 للعظمى، و16 للصغرى، والغردقة 26 للعظمى، و14 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في المنيا 30 للعظمى، و10 للصغرى، ورأس حدربه 25 العظمى، و17 للصغرى، والوادي الجديد 34 للعظمى، و15 الصغرى، وسفاجا 26 للعظمى، و15 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في السلوم 25 للعظمى، و13 للصغرى، ودمنهور 26 للعظمى، و15 الصغرى، والطور 26 العظمى، و13 الصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى، و15 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في وادي النطرون إلى 27 العظمى، و14 الصغرى، ونخل 29 العظمى، و7 للصغرى، وسوهاج 31 للعظمى، و13 للصغرى.

وتتابع أن درجة الحرارة غدا في رفح 22 العظمى، و14 الصغرى، وحلايب 24 العظمى، و16 صغرى، وبني سويف 29 العظمى، و12 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في محافظة الفيوم إلى 28 للعظمى، و13 للصغرى، وشلاتين 27 للعظمى، و17 صغرى، وطابا 25 للعظمى، و14 الصغرى.

وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى وتمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما يقتصر نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ 12عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي على القاهرة الكبرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس في المحافظات والمدن: